Экс-главу IBU признали виновным в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов

28.01.2021, 11:26, Новости дня

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Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала виновным бывшего главу организации Андерса Бессеберга в сокрытии допинг-проб российских спортсменов, информирует пресс-служба IBU.

Также виновной признана бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш.

Окончательное решение о санкциях в отношении Бессеберга и Реш остается за независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit, передает ТАСС.

В декабре 2018 года в расположение сборной России, приехавшей в австрийский Хохфильцен для выступления на этапе Кубка мира, прибыли следователи и уведомили ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Поводом для подозрений стала переписка Бессеберга и Реш.

Напомним, по словам посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского, австрийской прокуратурой не представлено никаких доказательств вины российских биатлонистов.