 

Счастье после выкидыша: певица Холзи объявила о беременности

28.01.2021, 11:14, Разное
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Певица Холзи, настоящее имя которой Эшли Николетт Франджипани, сообщила фолловерам радостную новость – она ждет ребенка. На своей странице в Instagram 28-летняя артистка опубликовала серию снимков, где позирует с округлившимся животом.

ХолзиСюрприз!- подписала Холзи снимки. На фото она отметила и своего возлюбленного, которого ранее скрывала от посторонних глаз. Оказалось, что Холзи состоит в отношениях со сценаристом и продюсером Алевом Айдиным. Будущий отец сделал репост публикации в сториз, снабдив ее эмодзи в форме сердца.

Ранее Холзи объявила, что отменяет свой мировой тур в поддержку альбома Maniac. Тогда многие посчитали, что причиной стала лишь пандемия коронавируса, но новость о беременности певицы расставила все на свои места. Еще раньше артистка рассказывала в интервью о своем женском здоровье. Оказалось, что в 2015 году у Холзи случился выкидыш перед концертом в Чикаго, после которого она все равно отыграла шоу. Затем у нее был диагностирован эндометриоз, и в 2018-м она приняла решение заморозить свои яйцеклетки.

Холзи

Алев АйдинДо Алева Айдина Холзи встречалась с рэперами G-Easy и Yungblud, а также с актером Эваном Питерсом, известным по фильму “Люди Икс” и сериалу “Американская история ужасов”. О романе Эвана и Холзи стало известно осенью 2019 года: певица опубликовала в Instagram снимок с возлюбленным во время Хэллоуин-вечеринки Almost Famous Halloween. Уехали с праздника они, по сообщению People, также вместе. А затем продолжили банкет, появившись рука об руку на праздновании выхода сотого эпизода “Американской истории ужасов”. В мае 2020 года стало известно об их расставании.

Эван Питерс и ХолзиG-Easy и Холзи



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