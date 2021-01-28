 

FAZ – российский «Спутник V» и китайский «Коронавак» стали «маяком надежды» в Латинской Америке

28.01.2021, 11:00, Новости дня
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Многие страны Латинской Америки сделали ставку на российский «Спутник V» и китайскую вакцину «Коронавак», пишет Frankfurter Allgemeine. Несмотря на то что некоторые государства заключили контракты с европейскими и американскими фармацевтическими компаниями, поставки идут крайне медленно — имеющихся объёмов не хватает, чтобы провести масштабную вакцинацию в кратчайшие сроки. Для РФ и Китая же производство вакцины в Латинской Америке служит эффективным инструментом «мягкой силы».


Reuters

Вскоре после того, как в понедельник президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о положительном результате теста на коронавирус, он позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Левый националист Лопес Обрадор позже сообщил в своём Twitter-аккаунте, что пригласил Путина в Мексику. Но разговор шёл в основном на другую тему — о российской вакцине против коронавируса «Спутник V». В ближайшие два месяца Мексика получит 24 миллионов доз вакцины из России, передаёт Frankfurter Allgemeine.

В декабре Мексика стала первой страной в Латинской Америке, начавшей вакцинацию работников здравоохранения. В стране доступны вакцины от компаний BioNTech/Pfizer и Moderna. Кроме того, Astra-Zeneca также будет производить свою вакцину в Мексике для реализации в Латинской Америке. Но, несмотря на многочисленные контракты, Мексике не хватает доз вакцины для того, чтобы провести быструю и крупномасштабную вакцинацию населения. На фоне более чем 150 тысяч жертв и непрекращающегося распространения коронавируса, кажется, что сделка с Россией более чем подходит Мексике. Путин таким образом сможет «предложить себя в качестве друга и помощника» второй по величине экономике Латинской Америки, пишет автор статьи.

Как считает FAZ, несмотря на заявления мексиканцев о том, что вакцина «Спутник V» является такой же эффективной, как и другие вакцины, результаты российских испытаний не соответствуют международным стандартам. Однако российская вакцина стала «маяком надежды в Латинской Америке».

Многие страны на ранней стадии действительно заключили контракты с европейскими и американскими фармацевтическими компаниями. Но поставки идут очень медленно. Помимо Мексики, ставку на «Спутник V» сделала и Аргентина. Уже в декабре в стране началась вакцинация. Президент Альберто Фернандес также сделал прививку российской вакциной. «Мы не сомневаемся, что получаем безопасную и эффективную вакцину», — заявил Фернандес. Ожидается, что к концу февраля в страну будет поставлено ещё 5 миллионов доз.

В других странах мало опасаются покупки не только российской, но и китайской вакцины. У Латинской Америки, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса и чья экономическая и социальная стабильность во многом будет зависеть от успеха и скорости массовой вакцинации, нет выбора: ей нужны большие объёмы вакцины. Её происхождение имеет второстепенное значение, пишет автор статьи.

Между тем, РФ и в первую очередь Китай осознали, что в Латинской Америке существует меньше предубеждений относительно их вакцин. Важную роль в этом, вероятно, играет сближение Китая с Латинской Америкой в ​​последние годы.

Для Бразилии с её 210 миллионов населения китайская вакцина «Коронавак» компании Sinovac стала «величайшей надеждой». Первые 6 миллионов граждан были привиты именно китайской вакциной. Однако враждебная позиция правительства Болсонару по отношению к Пекину оказалась серьёзным препятствием для производства вакцины в самой Бразилии.

Поставки клеточного материала для производства вакцины серьёзно затянулись, и только после встречи представителей торговой палаты штата Сан-Паулу с представителями компании «узел был развязан». В понедельник президент Бразилии Жаир Болсонару в исключительно доброжелательном тоне объявил свою благодарность Китаю за предоставление материала для производства «Коронавака».

В правительстве Бразилии заявили, что сделка с Пекином не сопровождалась какими-либо требованиями китайской стороны. Однако благодарность Болсонару в адрес министра сельского хозяйства наводит на мысль, что на переговорах с Китаем речь шла не только о вакцине. В конце концов, Китай — самый важный торговый партнёр Бразилии, отмечает издание.

Переговоры, возможно, также касались развития сети 5G в Бразилии. По примеру Трампа Бразилия пытается исключить с рынка китайскую компанию Huawei. По словам губернатора Сан-Паулу Жоао Дориа, именно благодаря усилиям его штата, а не федерального правительства Пекин пошёл на уступки.  

Как бы то ни было, пример Латинской Америки показывает, как вакцины, производимые или контролируемые на государственном уровне Россией или Китаем, могут быть использованы в качестве средства политического давления или средства обмена, когда их предоставление напрямую связано с выполнением определённых условий.

По крайней мере, вакцины служат для правительств РФ и Китая инструментом «мягкой силы» в регионе. Во многих случаях очень несогласованная и запоздалая организация закупок вакцины многих стран региона поставила их в невыгодное положение. Большинство стран далеки от объёмов, достаточных для вакцинации значительной части своего населения. Некоторые страны не располагают никакими вакцинами вообще, резюмирует FAZ.



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