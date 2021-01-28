CNBC – чтобы уберечься от новых штаммов коронавируса, одной маской теперь не обойтись — понадобятся две или три

28.01.2021, 11:00, Новости дня

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Американские специалисты предупреждают, что действительно надёжную защиту от заражения коронавирусом — и, в особенности, от его новых, более заразных штаммов — обеспечит только ношение масок в два или даже три слоя, передаёт CNBC. Как отмечает корреспондент канала, в продаже доступно сразу несколько разновидностей многослойных масок, но какую бы ни выбрал покупатель, главное — это то, как он их носит.

С самого начала пандемии эксперты настоятельно советовали нам всем делать три вещи: мыть руки, сохранять социальную дистанцию и всё время носить маску — да-да, не когда есть настроение, а всё время, снимая её, только чтобы поесть или попить. Но теперь специалисты говорят, что в связи с появлением новых штаммов коронавируса пора «удвоить усилия» и начать носить сразу по две маски. Сегодня утром на нашей передаче Today в пользу такой идеи высказался доктор Фаучи.

ДОКТОР ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США: Если уже есть однослойный физический барьер, а на него сверху накладывают дополнительный слой, было бы совершенно разумно предполагать, что эффективность защиты повысится.

И особенно важным такое повышение эффективности будет потому, что один из новых штаммов распространяется значительно активнее. А на каких научных данных основывается идея о ношении двух масок сразу, нам объяснит корреспондент CNBC Контесса Брюэр. Контесса?

КОНТЕССА БРЮЭР, корреспондент CNBC: Привет, Шеп! Эксперты постоянно напоминают нам, что ношение маски на самом деле защищает окружающих от того, кто её надевает, на тот случай, если он заразен. Но если другие люди не носят масок или носят их неправильно, нужно защищать себя. И, как говорят эксперты, для этого можно удвоить свой барьер, дополнительно надев маску из плотной ткани, которая обеспечит дополнительную защиту.

Как установили исследователи Политехнического университета Вирджинии, ношение одновременно двух тканевых масок увеличивает эффективность защиты с 50 до 75 процентов, а если маски носить в три слоя, они будут блокировать вообще 90 процентов частиц.

Когда маски надеваются слоями, сначала нужно надеть одноразовую «хирургическую» маску, а сверху на неё — уже маску из плотной ткани.

Вспомогательный медицинский персонал, работающий на «передовой», пользуется масками типа N95, но их не так просто найти, а некоторые эксперты говорят, что лучше их не покупать, чтобы они достались медработникам. Впрочем, другие специалисты советуют: если увидите их в продаже, смело их покупайте и обеспечивайте себе защиту.

Между тем, китайский вариант тех же масок под названием KN95 доступен в ассортименте во многих магазинах. В рекламе говорят, что у таких масок пять слоёв. Вот этот комплект я приобрела на Amazon и уже успела поносить эти маски в аэропорту и в самолёте, когда недавно летала на редакционное задание. С этими масками главное — плотно прижимать их вокруг носа, по лицу и на подбородке, да так, чтобы после того, как вы снимете маску, на лице оставались следы.

Кроме того, можно купить и вот такие двухслойные маски из ткани — они продаются вместе с фильтрами, которые можно вынимать и мыть отдельно. Но, Шеп, какой бы ни была маска, ключевой фактор — это плотно прижимать её к лицу.

Ну здесь сомнений нет. А ещё, как пишут в инструкции на этикетке, если у вас есть борода, её придётся сбрить, потому что маски теряют эффективность, если носятся поверх бороды или щетины.

Дата выхода в эфир 26 января 2021 года.