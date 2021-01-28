«Самоотверженность без самокритики» – Süddeutsche Zeitung о выступлении Путина на Всемирном экономическом форуме

28.01.2021, 11:00, Новости дня

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Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме глава Кремля Владимир Путин затронул большое количество тем, пишет Süddeutsche Zeitung. Он предостерёг от вмешательстве во внутренние дела других государств, призвал отказаться от монополярного мира, помочь бедным странам в борьбе с пандемией и ликвидировать социальное неравенство. Но особый интерес у издания вызвали те вещи, о которых он умолчал.



Reuters

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме, который в этом году из-за пандемии проходит в онлайн-формате, глава Кремля Владимир Путин заявил многое, но о некоторых вещах предпочёл умолчать, пишет Süddeutsche Zeitung. Так он потребовал не вмешиваться во внутренние дела других государств. Эти его слова напомнили «призыв из прошлого столетия», а намекал он, видимо, на события в Белоруссии, полагает автор статьи. После выборов в восточноевропейской стране там начались протесты, и ЕС значительно усилил давление на президента Александра Лукашенко в попытке склонить его к «передаче власти демократическим путём».

Не обошлось в выступлении Путина и без «похвалы самому себе», продолжает издание. В этом он взял пример с председателя КНР Си Цзиньпина, который зачитывал свою речь двумя днями ранее. Глава Кремля отметил, что РФ хорошо справилась с ужасной пандемией и теперь готова помогать в борьбе с ней другим, более бедным странам. И он призвал Запад сделать то же самое.

Президент РФ также упомянул о необходимости преодолеть экономические последствия коронавируса. При этом, по его мнению, «традиционные макроэкономические инструменты» здесь не помогут. Вместо этого необходимы инициативы на основе сотрудничества и долговременных целей. Путин также призвал снизить социальное неравенство в мире. Экономика не может работать только на миллион человек и даже «золотой миллиард», подчеркнул он, добавив, что эпоха выстраивания монополярного мира закончилась, и теперь нужна многополярность.

Но больше всего выступление главы Кремля было интересно тем, чего он не сказал, считает Süddeutsche Zeitung. Одна «самоотверженность без самокритики», ведь он ни словом не упомянул недавние протесты из-за задержания российского блогера Алексея Навального, а также умолчал о санкциях ЕС, принятых из-за его отравления.