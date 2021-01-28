 

Сцены новой картины о Джеймсе Бонде переснимут из-за Nokia

28.01.2021, 10:54, Разное
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Создатели фильма о британском разведчике Джеймсе Бонде столкнулись с проблемой переноса картины по причине устаревшей техники Nokia. Газета The Independent сообщила, что премьера фильма переносится на октябрь 2021 года.
Премьера юбилейного 25-го фильма о легендарном киногерое Джеймсе Бонде планировалась на весну 2020 года, но создателям фильма придется переснять часть сцен с использованием техники Nokia, которая выступила спонсором киноленты.

Представители Nokia рассчитывали видеть в руках Бонда новейшие устройства, разработанные финским производителем мобильных телефонов. Выход картины должен был стать одновременно рекламой производителя техники, что должно послужить продвижению бренда и увеличению продаж. Но по причине переноса премьеры многие гаджеты уже устарели и потеряли актуальность. Таким образом, источник пишет о необходимости редактирования отдельных сцен фильма.

Стоимость киноленты в 250 раз дороже самой первой картины о Джеймсе Бонде “Доктор Ноу” (Dr. No), которая вышла в 1962 году. Режиссером фильма “Не время умирать” стал Кэрри Фукунага, Дэниел Крэйг вновь выступил в главной роли. Стоит отметить, вероятно «Не время умирать» станет последней для Крэйга в роли сотрудника MI6, это пятая картина с участием английского актера.

Источник: style.rbc.ru



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