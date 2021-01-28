Ученые определили причину ежегодного увеличения Атлантического океана

28.01.2021, 10:54, Разное

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Британские исследователи установили причину ежегодного расширения Атлантического океана на несколько сантиметров. В то же время Тихий океан из-за аналогичной причины, наоборот, сужается, а механизмы этих процессов сокрыты в недрах Земли.

Увеличение и уменьшение океана происходит из-за медленного смещения тектонических плит, а именно срединно-океанических хребтов. Они образуются на стыке тектонических плит, поэтому ранее считалось, что эти геологические образования не принимают участия в движении. Но отношение к ним изменилось, когда выяснилось, что хребты способны пропускать мантийное вещество.

На большой глубине исследователи зафиксировали активное движение мантии, которой необходимо проникать в верхнюю часть, что она и делает через хребты. В результате морское дно расширяется даже в тех местах, где отсутствует явная тектоническая активность. В иных случаях дно, наоборот, сужается. Кроме того, на количество жидкости в океане активно влияет глобальное потепление, из-за которого тают айсберги, являющиеся источником пресной воды.

Источник: www.m24.ru