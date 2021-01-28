 

“С тем, кого никто никогда не видел”: Рустам Солнцев высмеял расставание Волочоковой с тайным возлюбленным

28.01.2021, 10:54, Разное
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Блогер Рустам Солнцев высмеял расставание балерины Анастасии Волочковой с ее тайным избранником. Он напомнил, что возлюбленного эпатажной блондинки никто и никогда не видел.
Дни рождения Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой в этом году прошли не без скандалов. Обе знаменитости родились 20 января, причем, и ведущая, и балерина решили разорвать отношения с избранниками именно в этот день. Бузова после семейного банкета заявила, что является свободной девушкой. О разрыве с возлюбленным подписчикам пояснила и Анастасия Волочкова. Отношения с ним балерина тщательно скрывала, лицо избранника она так и не показала.

По словам Солнцева, во всем виновата алкогольная зависимость балерины. Он уверен, что именно пристрастие к спиртному повлияло на личную жизнь Волочковой. Подписчики блогера согласились с его мнением, некоторые заявили, что жених и вовсе был выдуманным.

Сама же Анастасия Волочкова не стала называть причины расставания, она заявила, что не станет плохо говорить о бывшем избраннике. Балерина разочаровалась в возлюбленном и его поступках. Для экс-примы Мариинского театра важным является ее творчество, поскольку именно ему она посвятила жизнь. Рядом с ней должен находиться именно тот избранник, который станет уважать данный аспект ее жизни.

Источник: www.instagram.com



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