 

Симоньян приехала на передовую в Донбасс

28.01.2021, 10:32, Новости дня
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Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян побывала на передовой в ДНР.

«Если кто меня потерял, я тут», – написала Симоньян в своем Telegram-канале, сфотографировавшись на фоне стелы на въезде в Донецк.

Как сообщили источники Telegram-канала wargonzo в столице республики, руководитель RT посетила Иверский монастырь, который находится непосредственно на линии соприкосновения рядом с Донецким аэропортом.

Напомним, что в начале карьеры Маргарита Симоньян также работала военкором, а на протяжении последних нескольких лет активно поддерживала идею выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.



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