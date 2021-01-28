Ученые нашли сходный с коронавирусом патоген в образцах 2010 года

28.01.2021, 10:32, Новости дня

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Камбоджийские ученые обнаружили патоген, совпадающий по структуре с вирусом, вызывающим COVID-19, на 92,6%, в образцах, которые хранились в лаборатории с 2010 года, сообщила South China Morning Post.

В ходе исследования природы нового коронавируса ученые из лаборатории Института Пастера в Пномпене обнаружили в образцах, взятых у подковоносых летучих мышей на северо-востоке Камбоджи в 2010 году, два вируса, которые на 92,6% схожи с SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Это самый близкий к вирусу SARS-CoV-2 образец патогена, обнаруженный за пределами Китая, передает ТАСС.

Среди известных вирусов в наибольшей степени (на 96,2%) схож с SARS-CoV-2 вирус летучих мышей, обнаруженный в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что изменения генома коронавируса в РФ незначительны, ежемесячно проводится анализ порядка 150 геномов.