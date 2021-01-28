 

Байден намерен восстановить отношения с ЕС, укрепить НАТО и противостоять России и Китаю – советник

28.01.2021, 10:14, Новости дня
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Внешняя политика нового президента США Джо Байдена будет нацелена на противостояние России и Китаю, восстановление отношений с Евросоюзом и укрепление НАТО. Об этом во время Киевского форума по безопасности 27 января заявил многолетний советник Байдена по вопросам внешней политики, исполнительный директор Пенн-Байден центра по дипломатии и глобальному сотрудничеству Майкл Карпентер, пишет “Укринформ”.

“Центральной темой внешней политики президента Байдена, как он и подчеркивал, является восстановление и укрепление наших альянсов и партнерских связей”, – сказал он.

Карпентер отметил, что будут восстанавливаться отношения с Евросоюзом, которые ухудшились при предыдущем президенте Дональде Трампе.

“Сотрудничество с нашими европейскими друзьями по постковидному восстановлению, активизация торговли и уменьшение барьеров, созданных предыдущей администрацией, – как вы знаете, предыдущая администрация рассматривала ЕС как стратегического противника – все это будет развернуто на 180 градусов… Мы будем считать ЕС своим первоочередным партнером, а НАТО – оплотом трансатлантических отношений”, – заявил он.

Карпентер напомнил, что Трамп ранее ставил под сомнение правомерность ст. 5 договора НАТО, которая обязывает членов Альянса защищать друг друга.

“Думаю, президент Байден быстрее воспользуется возможностью, чтобы укрепить НАТО не только в смысле сил и средств, мобильности и боеготовности, что, безусловно, крайне важно, а главное – в плане сплоченности НАТО для политического консенсуса. Без которого, кстати, 5-я статья не стоит бумаги, на которой написана”, – добавил он.

Байден вступил в должность президента США 20 января. В инаугурационной речи он говорил, что США “восстановят союзы и снова вступят в контакт с миром”.

“Не для решения вчерашних вызовов, а для решения сегодняшних и завтрашних вызовов. И мы будем руководствоваться не только примером нашей силы, но и силой нашего примера. Мы будем сильным и надежным партнером во имя мира, прогресса и безопасности”, – сказал Байден.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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