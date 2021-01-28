France 24 – бельгийцев лишили свободы передвижения — до 1 марта из-за коронавируса границы будут почти полностью закрыты

28.01.2021, 10:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Бельгии до начала марта запретили гражданам любые «необязательные» поездки за границу, одновременно закрыв её и на въезд без исключительных причин, передаёт France 24. Как отмечается в репортаже канала, несмотря на болезненную реакцию на такие жёсткие ограничения со стороны ЕС, бельгийские чиновники убеждены — пресечь распространение новых штаммов коронавируса позволят только решительные меры.

Это единолично принятое, и оттого непривычное решение бьёт по одному из краеугольных камней Евросоюза — свободы передвижения: Бельгия со среды и до 1 марта наложила полный запрет на пересечение границ на въезд и на выезд без крайней необходимости.

Объявив об этом шаге на прошлой неделе, премьер-министр Бельгии подчеркнул, что он необходим для того, чтобы пресечь распространение более заразных штаммов коронавируса.

АЛЕКСАНДР ДЕ КРО, премьер-министр Бельгии: Я понимаю, что мера это запретительная, но, как мы могли наблюдать на протяжении минувших недель, когда люди свободно перемещаются, вместе с ними перемещается и вирус. И как мы заключили по результатам тестирования людей, которые выезжали из страны, они переносят значительно больше различных штаммов вируса чем те люди, которые оставались в стране.

Впрочем, предусмотрен и ряд случаев, в которых люди могут избежать запрета, включая исключительные семейные обстоятельства, поездки, связанные с состоянием здоровья или гуманитарной деятельностью, рабочие и учебные командировки, а также поездки в связи с исполнением юридических обязательств или переездом на другое место жительства.

Граждане Бельгии, возвращающиеся в страну, по-прежнему могут пересечь границу лишь в том случае, если предъявят негативные результаты тестирования на коронавирус, а затем должны уйти на самоизоляцию, и после — пройти повторное тестирование.

Запрет на поездки, между тем, раскритиковали в руководстве ЕС: чиновники блока рекомендуют, чтобы власти ограничились тем, что будут настоятельно советовать гражданам воздержаться от необязательных поездок. Однако власти Бельгии считают, что запрет — единственный способ применить уроки, выученные в ходе первой волны заражений в начале 2020 года, которую, по мнению бельгийских чиновников, спровоцировали прежде всего туристы, уезжавшие на лыжные курорты в Альпах, а затем «привозившие» вирус с собой домой.

Кроме того, обращённые властями к бельгийцам призывы отказаться от поездок на минувшие рождественские и новогодние каникулы, эффекта не возымел — за границу в тот период отправились тысячи жителей страны.

Тем не менее, за последние недели стране всё же удалось достичь серьёзного успеха в борьбе с пандемией, добившись снижения заражаемости, по которому страна ранее занимала одно из первых мест в Европе — и эти подвижки правительство теперь надеется уберечь.

Дата выхода в эфир 27 января 2021 года.