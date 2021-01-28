 

France 24 – бельгийцев лишили свободы передвижения — до 1 марта из-за коронавируса границы будут почти полностью закрыты

28.01.2021, 10:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Бельгии до начала марта запретили гражданам любые «необязательные» поездки за границу, одновременно закрыв её и на въезд без исключительных причин, передаёт France 24. Как отмечается в репортаже канала, несмотря на болезненную реакцию на такие жёсткие ограничения со стороны ЕС, бельгийские чиновники убеждены — пресечь распространение новых штаммов коронавируса позволят только решительные меры.

Это единолично принятое, и оттого непривычное решение бьёт по одному из краеугольных камней Евросоюза — свободы передвижения: Бельгия со среды и до 1 марта наложила полный запрет на пересечение границ на въезд и на выезд без крайней необходимости. 

Объявив об этом шаге на прошлой неделе, премьер-министр Бельгии подчеркнул, что он необходим для того, чтобы пресечь распространение более заразных штаммов коронавируса.  

АЛЕКСАНДР ДЕ КРО, премьер-министр Бельгии: Я понимаю, что мера это запретительная, но, как мы могли наблюдать на протяжении минувших недель, когда люди свободно перемещаются, вместе с ними перемещается и вирус. И как мы заключили по результатам тестирования людей, которые выезжали из страны, они переносят значительно больше различных штаммов вируса чем те люди, которые оставались в стране.  

Впрочем, предусмотрен и ряд случаев, в которых люди могут избежать запрета, включая исключительные семейные обстоятельства, поездки, связанные с состоянием здоровья или гуманитарной деятельностью, рабочие и учебные командировки, а также поездки в связи с исполнением юридических обязательств или переездом на другое место жительства. 

Граждане Бельгии, возвращающиеся в страну, по-прежнему могут пересечь границу лишь в том случае, если предъявят негативные результаты тестирования на коронавирус, а затем должны уйти на самоизоляцию, и после — пройти повторное тестирование. 

Запрет на поездки, между тем, раскритиковали в руководстве ЕС: чиновники блока рекомендуют, чтобы власти ограничились тем, что будут настоятельно советовать гражданам воздержаться от необязательных поездок. Однако власти Бельгии считают, что запрет — единственный способ применить уроки, выученные в ходе первой волны заражений в начале 2020 года, которую, по мнению бельгийских чиновников, спровоцировали прежде всего туристы, уезжавшие на лыжные курорты в Альпах, а затем «привозившие» вирус с собой домой. 

Кроме того, обращённые властями к бельгийцам призывы отказаться от поездок на минувшие рождественские и новогодние каникулы, эффекта не возымел — за границу в тот период отправились тысячи жителей страны.  

Тем не менее, за последние недели стране всё же удалось достичь серьёзного успеха в борьбе с пандемией, добившись снижения заражаемости, по которому страна ранее занимала одно из первых мест в Европе — и эти подвижки правительство теперь надеется уберечь. 

Дата выхода в эфир 27 января 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / В Минске более 760 тысячам человек запретили пить воду из-под крана

09.10 / Под Калининградом нашли 300 мешков с человеческими костями

27.10 / Резников: Отказываться от “Минска” в одностороннем порядке – это самоубийство

02.07 / ВОЗ: пандемия COVID-19 усиливается во всем мире

15.11 / В мире: Трамп начал подготовку к реваншу

16.07 / Помпео соболезнует Украине в связи с убийством военного медика

22.10 / Электрический пикап GMC Hummer EV Edition 1 раскупили за пару часов

10.01 / Взрыв на газопроводе в Полтавской области. “Лубныгаз” рассказала, когда восстановят газоснабжение

17.07 / В Луганской области задержали ключевого организатора незаконного референдума – СБУ

22.01 / “Рады, что вы остаетесь в семье”. Глава ВОЗ отреагировал на сохранение членства США в организации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска