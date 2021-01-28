Hill – вопреки риторике, Байден продолжил курс Трампа по отношению к Китаю

28.01.2021, 10:06, Новости дня

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Несмотря на жёсткую предвыборную риторику президента США Джо Байдена, кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен в целом поддержал напористый курс администрации Трампа по отношению к Китаю, пишет The Hill. В частности, Блинкен заявил о «нарастающем соперничестве» со стороны РФ и Китая, осудил «геноцид» уйгуров, а также пообещал продолжать поддерживать Тайвань.



Reuters

На прошлой неделе в ходе слушаний по утверждению в должности кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен удивил республиканцев тем, что он во многом поддержал внешнеполитический курс администрации Трампа, особенно в отношении Китая. Хотя Блинкен и не одобрил как стиль Дональда Трампа, так и некоторые его методы, его позитивный тон значительно отличается от жёсткой предвыборной риторики президента Байдена, пишет The Hill.

Его заявления о «нарастающем соперничестве со стороны Китая, РФ и других авторитарных государств» заставляют вспомнить о тезисах Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе — документах, составленных администрацией Трампа.

Кроме того, в ходе слушаний по утверждению в должности министр обороны Ллойд Остин и директор Национальной разведки Аврил Хейнс в целом дали понять о значительной преемственности между администрациями Трампа и Байдена в вопросах национальной безопасности. В частности, оба чиновника пообещали внимательно следить за действиями такого «противника» США, как Китай.

Конечно, признаёт The Hill, две администрации придерживаются кардинально различных позиций по таким вопросам, как Парижское соглашение по климату, а также иранская ядерная сделка. Однако даже когда речь зашла о последней, Блинкен повторил слова Байдена о том, что повторное присоединение США к СВПД должно привести к исправлению некоторых недостатков первоначального соглашения.

Тем не менее, по крайней мере, одно из первых решений Байдена на президентском посту противоречит одному из декларируемых им основополагающих принципов — тесному сотрудничеству с союзниками США. В частности, сенаторы-республиканцы предупредили Блинкена, что отзыв разрешения на прокладку трубопровода Keystone XL не только чреват потерей тысяч рабочих мест, но и сильно бьёт по канадскому экспорту.

Между тем, пока не ясно, была ли такая в целом покладистая позиция назначенцев Байдена просто примером предусмотрительного поведения в ходе слушаний или же она отражает реальные политические планы администрации. На данный момент подход Блинкена скорее похож на напористую политику команды Трампа по отношению к Китаю, а не на стратегию в духе «живи и дай жить другим», которой придерживаются советник по нацбезопасности Джейк Салливан и некоторые его помощники.

Блинкен также согласился с экс-госсекретарём Майком Помпео, который охарактеризовал китайскую программу подавления и стерилизации уйгуров как «геноцид», что вполне соответствует предвыборным заявлениям штаба Байдена по этому вопросу.

То, каким образом новая администрация США будет выполнять свои юридические обязательства, налагаемые на неё конвенцией о наказании виновных в геноциде, станет для неё серьёзным испытанием, учитывая её широко известную публичную приверженность к защите прав человека.

В зависимости от перечня общедоступных доказательств США могут выдвинуть обвинения против чиновников КПК, включая в том числе и китайского лидера Си Цзиньпина. При этом учитывая, что Байден пообещал не вмешиваться в политику Минюста, вопрос предъявления официальных обвинений попадает в юрисдикцию генпрокурора Меррика Гарленда.

Кроме того, Блинкену задали вопрос о том, какие меры новая администрация будет принимать в контексте агрессии Китая против Тайваня. Политик пообещал продолжать помогать Тайваню в организации самообороны, а также способствовать его присутствию на международной арене. По его словам, он стремится завершить изначально инициированный Помпео процесс по ослаблению ограничений на официальные правительственные контакты с островом.

В то же время Джо Байден не стал следовать примеру Трампа, который после своей победы ответил на звонок с поздравлениями от президента Тайваня Цай Инвэнь, который в своё время очень не понравился Пекину. Тем не менее это не помешало американскому лидеру создать собственный прецедент: пригласить фактического посла Тайваня в США в качестве гостя на свою инаугурацию — что, как и следовало ожидать, Пекин также не обрадовало.

Через несколько дней после этого события через воздушное пространство Тайваня прошло самое большое за многие годы китайское соединение бомбардировщиков, а США отправили в Южно-Китайское море авианосец Theodore Roosevelt, а также ряд других кораблей.

Вместе с тем после инаугурации Байдена Китай не стал тянуть и ввёл санкции против нескольких членов администрации Трампа за «антикитайские» действия и риторику. Таким образом, Пекин прозрачно намекнул команде Байдена, что после ухода из администрации их карьера может пострадать, если они не будут сотрудничать с Китаем.

В целом, первые сигналы администрации Байдена дают основания надеяться, что возврат к политике администраций Клинтона — Буша — Обамы по отношению к Китаю — это далеко не решённое дело. Здравый и дальновидный подход команды Трампа, скорее всего, останется в силе и станет более выраженным, — по крайней мере в краткосрочной перспективе.

«Долгосрочные же перспективы станут понятны только тогда, когда Китай или Северная Корея спровоцируют серьёзный кризис в сфере национальной безопасности и администрация Байдена внезапно обнаружит, что смотрит в «бездну», — подытоживает The Hill.