Эксперт объяснил, что мешает формированию иммунитета после вакцинации

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28.01.2021, 10:00, Разное
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Эксперт Николай Крючков объяснил, что мешает после проведения вакцинации формированию иммунитета. Количество антител не всегда свидетельствует о достаточной устойчивости.
Иммунитет после вакцинации от коронавируса формируется с разной скоростью. Реакция организма на введенный препарат может быть замедленной, например, из-за параллельной лекарственной терапии, которую нельзя прекращать при аутоиммунных и онкологических болезнях.

Пациенты, страдающие аллергией, могут быть допущены к прививке. Вакцинироваться нельзя только тем, кто принимает ряд гормональных препаратов. Противоаллергические средства в основном не оказывают воздействие на формирование иммунитета.

Вырабатываемые антитела сохраняются у каждого человека на разный период времени. Тот же самый процесс происходит у тех, кто переболел COVID-19. У некоторых специфические белки могут не появиться, но узнать точную причину их отсутствия практически невозможно.

Есть определенная категория людей, слабо реагирующих на вакцину. Кроме того, с возрастом снижается реактивность иммунной системы, поэтому у пожилых людей могут возникнуть трудности с формированием иммунитета. В любом случае защита от коронавируса является временной.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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