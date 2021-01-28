Лунная пыль смертельно опасна для человека – результаты новых исследований ученых

28.01.2021, 10:00, Разное

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По сообщению информационно-новостного портала EVO-RUS.COM, последние исследования лунного грунта показали огромную опасность ленной пыли для клеток организма человека.

Исследователи провели ряд анализов составных компонентов лунного грунта и сделали вывод, что пыль, отобранная с поверхности естественного спутника Земли, очень токсична и представляет собой смертельную опасность для человека.

Ученые проводили эксперименты с живыми клетками грызунов, а после этого провели ряд экспериментов с клетками человека. В результате проведенных опытов выяснилось, что вещества, являющиеся составляющими лунной пыли, обладают высокой токсичностью и поражают около 90% живых клеток организма человека.

Также в ходе исследований, проведенных учеными, выяснилось, что при вступлении в биохимическую реакцию лунной пыли и клеток человека, вероятность поражения организма онкозаболеваниями увеличивается в разы.

Источник: yandex.ru