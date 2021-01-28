 

Лунная пыль смертельно опасна для человека – результаты новых исследований ученых

28.01.2021, 10:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По сообщению информационно-новостного портала EVO-RUS.COM, последние исследования лунного грунта показали огромную опасность ленной пыли для клеток организма человека.
Исследователи провели ряд анализов составных компонентов лунного грунта и сделали вывод, что пыль, отобранная с поверхности естественного спутника Земли, очень токсична и представляет собой смертельную опасность для человека.

Ученые проводили эксперименты с живыми клетками грызунов, а после этого провели ряд экспериментов с клетками человека. В результате проведенных опытов выяснилось, что вещества, являющиеся составляющими лунной пыли, обладают высокой токсичностью и поражают около 90% живых клеток организма человека.

Также в ходе исследований, проведенных учеными, выяснилось, что при вступлении в биохимическую реакцию лунной пыли и клеток человека, вероятность поражения организма онкозаболеваниями увеличивается в разы.

Источник: yandex.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Физик Брайан Кокс: «Доказательства существования души у человека отсутствуют»

10.09 / Мнение: В гробу видали эти маски

28.12 / Певец Дмитрий Маликов задумался об уходе со сцены

25.10 / “С Днем Рождения, Тёпа!”: Сергей Лазарев по-братски поздравил Влада Топалова

21.01 / Из-за нарушения правил «Танцев со звездами» зрители остались недовольны шоу

09.11 / Мнение: Алиев заявил о взятии Шуши

09.09 / Мнение: Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

21.09 / Кто был изображен на крышке Ковчега Завета?

12.01 / Мнение: Потопление пакистанского фрегата “Бабур”

15.01 / Политолог Макаркин: После захвата Капитолия Трамп стал “токсичной” фигурой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска