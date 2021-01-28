 

СМИ назвали стоимость вечеринки Ольги Бузовой по случаю 35-летия

28.01.2021, 10:00, Разное
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СМИ посчитали, во сколько ведущей Ольге Бузовой могло обойтись празднование 35-летие. На мероприятие теледива пригласила множество звездных гостей, для которых устроила настоящее шоу.
Журналисты посчитали, сколько знаменитости тратят на организацию масштабного праздника. В Москве ценник может достигать пяти миллионов рублей. Только 400 тысяч рублей стоит аренда большого банкетного зала. Угощения и напитки для гостей зачастую обходятся от 500 тысяч рублей до одного миллиона. Ольга Бузова отдала предпочтение дорогому алкоголю, отборным морепродуктам и мясным деликатесам. В банкетной зоне при встрече гостей на столах присутствовала черная икра. Торт от известных кондитеров, который выглядит как произведение искусство, стоит 200 тысяч рублей за один килограмм.

Что касается декорации и зоны для фото, то придется заплатить 200-500 тысяч рублей. От двух миллионов рублей стоят выступления звезд на вечеринке. Для гостей Ольги Бузовой свои хиты исполнял Сергей Жуков.



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