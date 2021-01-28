Грузовик попал в аварию на востоке Москвы
28.01.2021, 9:46,
Разное
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На Нижегородской эстакаде перед съездом на Нижегородскую улицу на востоке Москвы столкнулись грузовик и легковушка, передает сетевое издание “Москва 24”. В результате ДТП оказались заблокированы почти все полосы для движения – машины могут проехать только по крайнему левому ряду. Данных о пострадавших в результате аварии не поступало.
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