 

Китайские врачи начали брать мазки на COVID-19 ректально

28.01.2021, 9:38, Новости дня
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Китайские врачи начали брать мазки ректально для тестирования на коронавирус: по их мнению, этот метод более точен по сравнению с другими, пишут СМИ.

Заместитель главного врача отделения инфекционных респираторных заболеваний пекинской больницы «Ююань» Ли Тунцзэн сообщил китайским журналистам, что для массового скрининга на коронавирус проведение ПЦР-теста при помощи мазка из зева наиболее быстрый и удобный метод. При этом коэффициент точности теста при взятии мазка из носоглотки значительно выше, однако процедура не очень приятная.

По его словам, некоторые бессимптомные носители вируса или заболевшие в легкой форме после заражения восстанавливаются очень быстро, возможно через 3-5 дней выявить вирус с помощью мазка из зева не удастся.

«Исследования показали, что у некоторых зараженных вирус сохраняется более длительное время в испражнениях или в прямой кишке, по этой причине добавили ПЦР-тест при помощи мазка ректально для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы», – передает РИА «Новости» слова Ли Тунцзэна.

По словам врачам, с учетом того, что этот метод тестирования не такой удобный, как мазок из зева, его используют только в точках централизованного карантина.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что тест на коронавирус может показать ложный отрицательный результат в 30-40% случаев. 



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