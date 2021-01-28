 

В Госдуме оценили планы Украины по воздушной блокаде Крыма

28.01.2021, 9:38, Новости дня
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Планы Киева по воздушной блокаде Крыма обречены, запугивания российских компаний, которые звучат с украинской стороны, не приведут к желаемым на Украине результатам, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Украинские деятели выдают себя великими сыщиками, хотя на самом деле преследуют единственную цель – организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей, особенно из других стран, чтобы как можно меньше человек увидели разительные преобразования полуострова с момента воссоединения с Россией», – сказал он РИА «Новости».

По словам политика, украинские планы по воздушной блокаде полуострова путем запугивания российских авиакомпаний обречены.

«Но хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма – аэропорт Симферополь – ежегодно наращивает число и географию авиарейсов», – отметил он.

По его словам, несмотря на все старания Украины, Крым посещали и будут посещать представители международного сообщества.

Ранее власти Украины обратились в украинское отделение Интерпола для розыска самолетов, летавших в Крым с 2014 года. Прокуратура Украины установила около 500 и наложила арест на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские рейсы на полуостров.

В тот же день правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским. 



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