 

Белоруссия приостановит поставку морепродуктов в Норвегию в ответ на давление на правительство

28.01.2021, 9:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава белорусского МИД Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал об ответных мерах на давление норвежской компании Yara, грозящейся отказаться от закупок белорусских калийных удобрений в случае невыполнения их требований по соблюдению прав рабочих. Чиновник пригрозил полной остановкой поставки морепродуктов белорусского производства в Норвегию.

«Норвежцы выдвинули нам требования соблюдать права рабочих и грозят прекратить закупать калийные удобрения нашего производства. Но они не понимают, что на «Беларуськалий» права рабочих традиционной политической ориентации соблюдаются в полном объёме. Норвежские коллеги заставляют вернуть уволенных рабочих, но зачем нам возвращать фашистов и предателей? Они выходят под незарегистрированной символикой и кричат «Жыве Беларусь» или «Хайль Гитлер», не важно. Они позорят нашу страну и нашего президента. С этим ещё можно мириться, но их общение с уголовницей Тихановской — удар по белорусско-норвежским отношениям. Такого терпеть мы не можем и будем принимать ответные меры», — высказался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

По подсчётам Ecoom (независимого аналитического центра при президенте Республики Беларусь), уже через полгода после введения белорусских санкций экономика Норвегии потерпит крах, а самих норвежцев ждёт голод.

«Поздно уже думать, господа норвежцы. Через полгода будете на коленях ползать перед нашим президентом, чтобы снял запрет», — добавил Макей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Кирилл Нагиев и Стас Круглицкий на новых кадрах из сериала “ЧУМА! Вторая волна”

26.11 / Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию получила литературную премию «Большая книга»

30.12 / В Москве из-за коронавируса продлили зимние каникулы

05.10 / Атомный ледокол “Арктика” достиг Северного полюса

17.09 / Разговор европейцев с товарищем Си

07.08 / Подольская показала результат пластики живота

29.08 / Ученые доказали, что четыре столовых ложки оливкового масла снижают давление

05.09 / Мнение: Карта, склеенная скотчем…

28.08 / Эмилия Кларк о съемках в “Игре престолов”: Женщинам на площадке приходилось нелегко

25.11 / «В Англии нет сроков давности»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска