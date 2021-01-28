Белоруссия приостановит поставку морепродуктов в Норвегию в ответ на давление на правительство

28.01.2021, 9:31, Разное

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Глава белорусского МИД Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал об ответных мерах на давление норвежской компании Yara, грозящейся отказаться от закупок белорусских калийных удобрений в случае невыполнения их требований по соблюдению прав рабочих. Чиновник пригрозил полной остановкой поставки морепродуктов белорусского производства в Норвегию.

«Норвежцы выдвинули нам требования соблюдать права рабочих и грозят прекратить закупать калийные удобрения нашего производства. Но они не понимают, что на «Беларуськалий» права рабочих традиционной политической ориентации соблюдаются в полном объёме. Норвежские коллеги заставляют вернуть уволенных рабочих, но зачем нам возвращать фашистов и предателей? Они выходят под незарегистрированной символикой и кричат «Жыве Беларусь» или «Хайль Гитлер», не важно. Они позорят нашу страну и нашего президента. С этим ещё можно мириться, но их общение с уголовницей Тихановской — удар по белорусско-норвежским отношениям. Такого терпеть мы не можем и будем принимать ответные меры», — высказался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

По подсчётам Ecoom (независимого аналитического центра при президенте Республики Беларусь), уже через полгода после введения белорусских санкций экономика Норвегии потерпит крах, а самих норвежцев ждёт голод.

«Поздно уже думать, господа норвежцы. Через полгода будете на коленях ползать перед нашим президентом, чтобы снял запрет», — добавил Макей.

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