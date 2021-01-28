Злостным нарушителям закона о митингах ограничат доступ в Интернет

28.01.2021, 9:31, Разное

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Государственная дума ужесточила правила проведения массовых акций. С 1 февраля 2021 года за систематические нарушения на митингах гражданам будут ограничивать доступ в Интернет.

«Такие же митингующие вышли в феврале 1917 года на улицы Петрограда и рухнула великая Российская империя. И получила страна не свободу и демократию, а поражение в Первой мировой и кровопролитную гражданскую войну. В итоге власть всё равно взяли большевики и Россия на 70 лет попала под советское ярмо. Если бы царя не свергли, русских бы сейчас было 500 миллионов, а наша империя была бы самым богатым государством на планете. Мы не допустим повторения трагедии 1917 года, все современные Милюковы и Гучковы получат по рукам», – отметил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Решение об ограничении доступа в Интернет будет принимать суд, после чего данные о нарушителях внесут в специальный реестр. Предоставление доступа к всемирной паутине гражданам, включенным в реестр, будет грозить штрафом до миллиона рублей.

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