Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя

28.01.2021, 9:28, Разное

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Актриса, “почетный директор” организации PETA, основательница благотворительного фонда Pamela Anderson Foundation – все это о Памеле Андерсон. Но 53-летняя звезда нередко попадает в сводки прессы не только за вышеперечисленные пункты, но и в связи с личной жизнью. Как Памела рассказала Daily Mail, она вышла замуж в шестой раз – теперь за своего телохранителя Дэна Хейхерста, который мледше ее на 13 лет и не стремится к публичности.

Памела АндерсонС будущим мужем она познакомилась в начале 2020 года, с тех пор они не расстаются – и проведенный вместе карантин только пошел на пользу их отношениям.

Она очень счастлива. И они были вместе практически с самого начала пандемии. Памела очень рада,что Дэн помог ей с ремонтом ее дома в Ванкувере,

— сообщили источники People. Сама Андерсон рассказала прессе, что их секретная свадьба состоялась в канун Рождества на территории того самого загородного поместья актрисы в Ванкувере. Их свадьба была скромной – без участия шафера и гостей.

Я именно там, где мне нужно быть, — в объятиях человека, который меня искренне любит, — поделилась Андерсон.

Памела Андерсон и Дэн Хейхерст Дэн ХейхерстНапомним, последним официальным мужем актрисы был Джон Питерс. Союз 53-летней актрисы и 75-летнего кинопродюсера пополнил список самых коротких браков знаменитостей. Спустя всего 12 дней после тайной свадьбы в Малибу молодожены решили разойтись. Еще спустя несколько дней в сети стали появляться подробности их расставания: муж оказался тираном, жена – растратчицей. Разорвать отношения супруги решили по СМС, но не прошло и трех недель после расставания с “любовью всей своей жизни” (а именно так мужчина раньше отзывался об Андерсон), как кинопродюссер вновь оказался помолвлен – с некой Джулией Бернхайм.

Памела Андерсон и Джон ПитерсЛичная жизнь Памелы была довольно разнообразной и до ее брака с Джоном Питерсом. С 1995 по 1998 год она была замужем за музыкантом Томми Ли, от брака с которым растит двух сыновей — 24-летнего Брэндона и 23-летнего Дилана. В 2006 году она вышла замуж и довольно быстра развелась с другим музыкантом — Кидом Роком. В 2007 она связала себя узами брака с продюсером Риком Соломоном, а расстаться пара решила через 6 лет, в 2013 году. Также до встречи с Джоном Питерсом она была в отношниях с французским спортсменом Адилем Рами: они были вместе два года, а после расставания актриса обвинила его в изменах и назвала “монстром”.

Памела Андерсон и Томми Ли Памела Андерсон и Кид Рок Памела Андерсон и Рик Саломон