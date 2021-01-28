 

В мире сделали уже более 80 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

28.01.2021, 9:24, Новости дня
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По состоянию на утро 28 января в мире сделали уже более 82,5 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Кампании по вакцинации стартовали в 59 странах.

Самое большое число доз вакцины ввели в:

США – 25,6 млн доз;
Китае – 23 млн доз;
странах Евросоюза – 10,2 млн доз;
Великобритании – 7,6 млн доз;
Израиле – 4,25 млн доз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 100 млн человек, умерло 2,17 млн заболевших, выздоровело 55,9 млн.

По данным ВОЗ на 26 января 2020 года, в мире 63 вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Проводятся доклинические испытания 173 вакцин.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подписание контракта с еще одной компанией, но сказал, что пока не может ее называть.

В ВОЗ заявляли, что большую часть вакцин купили страны с высоким и средним уровнем дохода.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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