 

В Украине за сутки подтвердили более 5,5 тыс. случаев COVID-19

28.01.2021, 9:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине за прошлые сутки выявили 5529 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 28 января.

Среди заболевших 236 медиков и 248 детей.

Умерло за сутки 149 заболевших, выздоровело 11 946 пациентов, госпитализирован 1941 человек.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 206 412 человек, 22 351 пациент умер, 992 031 заболевший выздоровел.

За прошлые сутки в стране провели 48 736 тестирований (28 627 – методом ПЦР и 20 109 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине сделали 6,18 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в Киеве (396), в Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях”, – отметил министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/865259370683726

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 100 млн человек, умерло 2,17 млн заболевших, выздоровело 55,9 млн.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Белый дом объявил о нормализации экономических связей Сербии и Косово

17.09 / Зеленский: Война на Донбассе – это угроза не только для Украины, но и для всех стран Европы и мира

16.07 / США начали перебрасывать войска в Польшу

27.11 / “Быстрее душить Беларусь”. Лукашенко прочитал выдержки из сводок КГБ, в них упоминается глава МИД Украины

09.07 / Бабченко объявили террористом в России

16.09 / Долго доходит. Топалов заявил, что не сразу понял, как ему повезло с Тодоренко

13.09 / Эксперты объяснили низкую явку на выборах губернатора Приангарья уходом Левченко

27.12 / Витренко заявил, что ему с 2015 года предлагали возглавить Минэнерго

13.09 / США пытаются остановить распространение коронавируса в учебных заведениях

27.08 / Лукашенко не захотел говорить с Макроном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска