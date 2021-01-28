 

США пересматривают сделки по продаже оружия Саудовской Аравии и ОАЭ – СМИ

28.01.2021, 9:24, Новости дня
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Соединенные Штаты приостановили продажу американского оружия Саудовской Аравии и изучают подобные сделки с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом со ссылкой на официальных лиц США сообщило 27 января The Wall Street Journal.

Речь идет о высокоточных боеприпасах для Эр-Рияда и об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35 для Абу-Даби.

Издание связывает это с конфликтом на Аравийском полуострове между коалицией арабских стран, в которую, в частности, входит Саудовская Аравия, и йеменскими хуситами, которых поддерживает Иран.

В ходе предвыборной борьбы нынешний президент США Джо Байден обещал, что на этой должности он обеспечит неиспользование американского оружия в конфликте, который привел к “повсеместному голоду” и гибели “тысяч мирных жителей”.

Пересмотр касается сделок “на миллиарды долларов”, одобренных предыдущим президентом Дональдом Трапом.

В то же время Вашингтон намерен продолжать помогать саудитам защищаться от хуситов, отмечает The Wall Street Journal.

В Йемене с марта 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов. В марте 2015 года возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция вмешалась в конфликт с целью восстановления власти правительства йеменского президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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