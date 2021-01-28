В Италии начали разработку собственной вакцины от COVID-19

28.01.2021, 9:24, Новости дня

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В Италия в сентябре 2021 года планируют представить собственную вакцину от коронавируса. Об этом 27 января заявил Sky.TG24 глава итальянского фармакологического агентства (AIFA) Джоджио Палу.

По его словам, в сентябре можно будет вакцинировать несколько миллионов человек. Препарат разрабатывает итальянская компания ReiThera.

“Вакцина Reithera – отличная инициатива для Италии, но также и для многих исследователей, потому что нашей стране нужна национальная система вакцинации”, – заявил он.

Он отметил, что Италия вакцинировала больше всего граждан среди стран-членов ЕС, но страдает от задержек доставки вакцины от Pfizer. В компании AstraZeneca также сообщили, что доставят Италии меньшее количество доз собственной вакцины, чем планировалось, добавил Палу.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинируют людей препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕС.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 100 млн человек, умерло 2,17 млн заболевших, выздоровело 55,9 млн.

По данным ВОЗ на 26 января 2020 года, в мире 63 вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Проводятся доклинические испытания 173 вакцин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 января, сейчас в Италии подтверждено более 2,5 млн случаев болезни, умерло от нее 86,8 тыс. человек, а выздоровело более 1,9 млн.

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