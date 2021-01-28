Ученые из Сибири вырастили фиолетовую пшеницу

28.01.2021, 9:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Авторские права на разработку принадлежат сибирским биологам из института имени Вавилова. Они создали так называемую фиолетовую пшеницу – злаковое растение, насыщенное антоцианами.

Данные вещества, как считают ученые, хороши для профилактики деменции, так как их дефицит в организме приводит в старости к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Польза от употребления продуктов из фиолетовой пшеницы доказана в процессе экспериментов, проведенных исследователями Российской Академии наук. Подопытным материалом послужили лабораторные мыши, у которых также наблюдалось старческое слабоумие. Одну группу кормили обычной пшеницей, другую – фиолетовой. В организмах грызунов второй группы наблюдались явные улучшения, отмечают специалисты.