 

Ученые из Сибири вырастили фиолетовую пшеницу

28.01.2021, 9:20, Новости дня
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Авторские права на разработку принадлежат сибирским биологам из института имени Вавилова. Они создали так называемую фиолетовую пшеницу – злаковое растение, насыщенное антоцианами.

Данные вещества, как считают ученые, хороши для профилактики деменции, так как их дефицит в организме приводит в старости к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Польза от употребления продуктов из фиолетовой пшеницы доказана в процессе экспериментов, проведенных исследователями Российской Академии наук. Подопытным материалом послужили лабораторные мыши, у которых также наблюдалось старческое слабоумие. Одну группу кормили обычной пшеницей, другую – фиолетовой. В организмах грызунов второй группы наблюдались явные улучшения, отмечают специалисты.



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