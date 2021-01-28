Небензя направил ООН письмо о героизации нацизма на Украине

28.01.2021, 9:18, Новости дня

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором приведены примеры героизации нацизма на Украине, сообщил первый зампостпреда Дмитрий Полянский.

«Дабы избежать обычных для таких случаев обвинений в «российской пропаганде», которыми наши украинские коллеги так любят прикрывать свои преступные деяния такого рода, мы пошли другим путем: к нашему письму приложена подборка твитов председателя украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского за один год, в которых он методично фиксирует подобные случаи», – написал он в Telegram.

Полянский отметил, что спорить с подобными случаями сложно, как и опровергать их. По его словам, «из первого же твита становится понятно, до каких масштабов дошла эта кампания на «незалежной»: в одной из недавних публикаций на англоязычной версии сайта МИД Украины холокост приписывается… СССР!». Фашистская Германия при этом даже не упоминается, пишет Полянский.

Также он прикрепил к сообщению документ, который содержит письмо к генсеку ООН и другие материалы по вопросу героизации нацизма на Украине. В файле также размещены фотографии и описания памятников, памятных табличек, мемориалов пособникам нацистов и служащим УПА (запрещена в России).

Как указал Небензя в письме, документ составлен в связи с международным Днем памяти жертв Холокоста. «Этот вопрос требует постоянного международного внимания и широкого осуждения, хотя бы потому, что после майдана 2014 года власти фактически побуждают украинцев, в том числе младшее поколение, чествовать этих преступников как национальных героев», – написал постпред.

Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. США и Украина традиционно голосовали против.