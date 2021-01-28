 

Netflix готовит сериал о приключениях Лары Крофт и Кинг-Конга

28.01.2021, 9:08, Разное
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Сервис Netflix планирует к выпуску новый аниме-сериал по мотивам «Лары Крофт» и художественного фильма «Конг: Остров Черепа», упомянув об этом событии в Twitter.
Потоковый сервис Netflix готовит продолжение приключений легендарной Лары Крофт, связав новый сюжет с кассовой голливудской лентой «Конг: Остров Черепа». Сообщается, что таким образом планируется отпраздновать 25-летие популярной серии игр о приключениях смелой девушки. Разработкой сериала занимается американская компания Legendary, которая является продюсером многих кассовых фильмов, таких как: «Дюна», «Годзилла против Конга», «Варкрафт», «Багровый пик», «Интерстеллар», «Несломленный», «Тихоокеанский рубеж», «Человек из стали», «Начало» и «300 спартанцев».

Сценаристом проекта выступит 35-летний Брайан Даффилд, работавший над фильмами «Чёрный список», «Джейн получила оружие, а твоя подружка невесты – сука», художественной частью займется компания Powerhouse Animation .

Источник: kulturomania.ru



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