Операция на груди могла приблизить смерть Юлии Началовой

28.01.2021, 9:08, Разное

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Подруга российской певицы Юлии Началовой и ее пиар-директор Анна Исаева призналась, что исполнительница могла умереть раньше из-за неудачной пластической операции на груди. Она хотела восстановить ее после родов, а потому обратилась за помощью к хирургам.

Это произошло в 2007 году. Юлия Началова никому не рассказывала о своих планах, поэтом самостоятельно выбирала необходимую клинику в США. Там ей провели первую операцию, не вызвавшую никаких побочных эффектов или осложнений. Ухудшилось состояние здоровья певицы лишь после прибытия в Россию.

Отечественные медики стянули ей грудь пленкой, а потом рекомендовали вновь отправиться в США, поскольку ее состояние становилось критическим. На программе «Док-ток» Анна Исаева отметила, что все расходы по второй операции оплатила американская клиника. Оказалось, что в первый раз ей занесли палочку, поэтому здоровье Юлии Началовой стало ухудшаться.

В тот раз певицу удалось спасти, но в 2019 Юлии Началовой не стало. Причиной смерти медики назвали сердечную недостаточность и заражение крови. Скончалась певица в возрасте 38 лет.

Источник: riafan.ru