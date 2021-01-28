По квартире Путина в Дрездене провели экскурсию

28.01.2021, 8:54, Разное

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Дрезденская квартира досталась Владимиру Путину во время службы в КГБ. Это трехкомнатные апартаменты с кухней, санузлом, лоджией и подвалом. Общая площадь жилища составляет 66 квадратных метров.

Будущий президент России платил арендную плату в размере 58,90 немецких марок в месяц, еще в 9,80 марок обходилась горячая вода и 26,20 марок стоило отопление. Таким образом, квартира обходилась в 94,40 марок в месяц. Такую же цену за нее стал платить следующий владелец.

Им стал Йорг Хофманн. Мужчина рассказал, что семья Путиных произвела на него хорошее впечатление. Показывала квартиру ему Людмила Путина. “Повсюду стояла темная русская мебель, а еще типичные для ГДР алюминиевые обои и ковер кремового цвета”, – вспоминает он.

У съезжающих возникли затруднения с транспортировкой стиральной машины. Ее тащили сразу шесть солдат. Всего же разборкой, упаковкой в ящики и транспортировкой мебели занимались порядка десятка военнослужащих.

От той обстановки уже ничего не осталось – минуло 30 лет и новый владелец обжил квартиру совершенно по-иному. Тем не менее, опубликованные Bild кадры позволяют хотя бы представить, как могло выглядеть жилье Владимира Путина в Дрездене в те времена, когда он еще служил в КГБ.

Йорг Хофманн доволен своим жильем и не собирается его оставлять. Однако признался, что его утомляют туристы, которые пытаются попасть внутрь, думая, что тут находится музей Путина. Однако экскурсия, которую мужчина провел для журналистов, лишь разовая акция.