У кого с 1 февраля вырастут зарплаты

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28.01.2021, 8:54, Разное
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Ведущий юрист компании “Парфенон” Павел Уткин прокомментировал ситуацию. “Согласно свежепринятым поправкам в Конституцию РФ все работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудников на уровень роста потребительских цен. В этом году зарплаты должны быть повышены на 4,9 процента”, – рассказал эксперт.

Обычно компании проводят индексацию с первого февраля. Однако прибавка зарплаты именно к этому сроку не является обязательной, передает Life.ru. “На данный момент трудовое законодательство не предусматривает единого для всех работников способа индексации зарплаты. Так что говорить об обязательной индексации с 1 февраля некорректно”, – отметил юрист “Европейской юридической службы” Эрдни Манджиев.

На данный момент компании могут самостоятельно устанавливать, какие виды выплат будут увеличены. Это может быть как только зарплата, так и премии, а также другие виды поощрений. Партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников пояснил: “Обязательно проиндексируют все выплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада. Например, доплаты за работу в неурочное время”.

Если работодатели не будут индексировать зарплату, то им грозят штрафы до 50 тысяч рублей. “Обязанность повышать реальное содержание заработной платы работников может быть исполнена работодателем и с помощью периодического увеличения выплат безотносительно к порядку индексации. В частности, повышением должностных окладов, выплатой премий и так далее”, – рассказал Эрдни Манджиев.

Правила проведения повышения реального содержания зарплаты могут различаться в зависимости от сферы деятельности компании. Поэтому прежде чем предъявлять претензии руководству, стоит разобраться в них. Споры, касающиеся индексации, разрешает Роструд. Также сотрудник может обратиться в суд с заявлением на работодателя.



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