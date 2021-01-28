 

Действительно – ДОКОЛЕ???

28.01.2021, 8:34, Разное
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Nika

@Nika19525332 | 1,045 followers

Когда Путин вывел Британию из Евросоюза -Ирландия молчала,

Когда Путин выбрал Трампа – молчала,

Когда Путин захватил Капитолий – тоже молчала,

Но когда Путин украл дельфина – не смогла стерпеть

ДОКОЛЕ???

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01:30, 27 Jan 2021 · View on Twitter  · Twitter for iPad 



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