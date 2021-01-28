Действительно – ДОКОЛЕ???
28.01.2021, 8:34,
Разное
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Nika
@Nika19525332 | 1,045 followers
Когда Путин вывел Британию из Евросоюза -Ирландия молчала,
Когда Путин выбрал Трампа – молчала,
Когда Путин захватил Капитолий – тоже молчала,
Но когда Путин украл дельфина – не смогла стерпеть
ДОКОЛЕ???
9 28
01:30, 27 Jan 2021 · View on Twitter · Twitter for iPad
Когда Путин вывел Британию из Евросоюза -Ирландия молчала,
Когда Путин выбрал Трампа – молчала,
Когда Путин захватил Капитолий – тоже молчала,
Но когда Путин украл дельфина – не смогла стерпеть
ДОКОЛЕ???😂😂😂 pic.twitter.com/Id205l7AnV
— Nika (@Nika19525332) January 27, 2021
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