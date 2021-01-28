Действительно – ДОКОЛЕ???

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Nika

@Nika19525332 | 1,045 followers

Когда Путин вывел Британию из Евросоюза -Ирландия молчала,

Когда Путин выбрал Трампа – молчала,

Когда Путин захватил Капитолий – тоже молчала,

Но когда Путин украл дельфина – не смогла стерпеть

ДОКОЛЕ???

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01:30, 27 Jan 2021 · View on Twitter · Twitter for iPad

Когда Путин вывел Британию из Евросоюза -Ирландия молчала,

Когда Путин выбрал Трампа – молчала,

Когда Путин захватил Капитолий – тоже молчала,

Но когда Путин украл дельфина – не смогла стерпеть

ДОКОЛЕ???😂😂😂 pic.twitter.com/Id205l7AnV

— Nika (@Nika19525332) January 27, 2021