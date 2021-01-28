Индия заблокировала китайскую сеть TikTok — Китай недоволен

28.01.2021, 8:34, Разное

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27 января 2021

Иллюстрация: yamobi.ru

После бессрочной блокировки китайской соцсети TikTok на территории Индии компания ByteDance направила 2 тысяч своих индийских сотрудников уведомление о сокращении штатов.

По заявлению Министерства электроники и цифровых технологий Индии, полный запрет был введен в ответ на множество жалоб на ненадлежащее использование личных данных пользователей рядом китайских мобильных приложений на операционных системах Android и iOS. Поскольку некоторые китайские программы собирали персональную информацию о владельцах устройств, а затем передавали ее на серверы, расположенные за пределами Индии.

«Действия в отношении китайских приложений были предприняты на основе индийского закона об информационных технологиях в связи с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку, — сказано в пресс-релизе. — Причиной для запрета также послужило недовольство реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений».

В комментарии китайской компании говорится, что там не могут сохранять прежний состав сотрудников в связи с запретом на деятельность ByteDance и ТikTok.

«Мы не знаем, когда вернемся в Индию», — подчеркнули в ByteDance.

Запрет китайских приложений в Индии введен на фоне военной напряженности между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе, где в начале мая прошлого года произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В середине июня в районе реки Галван в этом регионе столкновения между военнослужащими Индии и КНР произошли снова. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, при этом в ходе стычек не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждала, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

В 2019 году ByteDance планировала вложить $ 1 млрд в финансирование своей деятельности в Индии. Однако в 2020 году правительство Индии временно заблокировало услуги TikTok и еще 100 разработанных в Китае приложений в индийском интернет-пространстве, а на прошлой неделе ввело на 59 из них бессрочный запрет. Помимо TikTok, эта мера коснулась приложений Baidu, WeChat, поисковика Baidu Search, соцсети Weibo и других.

В Пекине запрет Индией ряда китайских мобильных приложений вызвал возмущение. По словам советника посольства КНР в Индии Цзи Жуня, это нарушение принципов ВТО и подрыв законных прав и интересов китайских компаний.

«Правительство Индии обязано следовать правилам и рыночным принципам ВТО и защищать законные права и интересы международных инвесторов, включая китайские компании. Китайско-индийское торгово-экономическое сотрудничество носит взаимовыгодный характер. Мы призываем индийскую сторону немедленно исправить свои дискриминационные меры и не допустить нанесения дальнейшего ущерба двустороннему сотрудничеству», — сказал представитель посольства Китая.

Как сообщало EADaily , недавние протесты в РФ направлялись и координировались с помощью нескольких мобильных приложений, среди которых особую роль играла китайская соцсеть TikTok. По словам главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, масштаб агитационной кампании в TikTok, призывающей несовершеннолетних выходить на эти акции, очень серьезен.

«Специалисты по интернету говорят, чтобы развернуть такую кампанию, требуются значительные деньги либо помощь со стороны платформы, это очень серьезная операция. Я считаю, что вовлекать несовершеннолетних в подобного рода акции, по крайней мере, безответственно», — отметил глава СПЧ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам тиражируемых призывов в социальных сетях — TikTok, ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, а также на сервисе YouTube.