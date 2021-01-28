Гривна к евро укрепилась до 34,12 грн/€

28.01.2021, 8:30, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 28 января.

Гривна к доллару подешевела на две копейки – с 28,15 грн/$ до 28,17 грн/$.

Курс украинской валюты к евро укрепился на семь копеек – с 34,19 грн/€ до 34,12 грн/€.

Гривна к российскому рублю укрепилась с 3,74 грн за 10 руб до 3,72 грн за 10 руб.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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