Гривна к евро укрепилась до 34,12 грн/€
28.01.2021, 8:30,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 28 января.
Гривна к доллару подешевела на две копейки – с 28,15 грн/$ до 28,17 грн/$.
Курс украинской валюты к евро укрепился на семь копеек – с 34,19 грн/€ до 34,12 грн/€.
Гривна к российскому рублю укрепилась с 3,74 грн за 10 руб до 3,72 грн за 10 руб.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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