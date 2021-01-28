27 января боевики на Донбассе нарушали режим тишины 10 раз – штаб ООС

28.01.2021, 8:30, Новости дня

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27 января российско-оккупационные войска на Донбассе нарушали режим прекращения огня 10 раз. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил 28 января в Facebook.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” неподалеку Павлополя вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи Богдановки враг применил против наших воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Также, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия. В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного на Приазовье – еще и из подствольного гранатомета”, – говорится в сообщении.

Также боевики стреляли в районе Зайцево и Луганского. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Среди украинских военнослужащих 27 января потерь не было, отметили в штабе.

С начала суток 28 января нарушений режима тишины на Донбассе, по данным пресс-центра не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С апреля 2014 года до конца 2020-го в ходе войны на Донбассе погибло более 2,6 тыс. военнослужащих ВСУ, сообщали в Минобороны.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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