Названы лучшие виды физических упражнений для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

28.01.2021, 8:26, Новости дня

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Как утверждают ученые, сохранить здоровое сердце и избавить себя от гипертонии помогают умеренные физические нагрузки. Среди упражнений выделяют аэробные – это особый вид нагрузки на организм, который приводит к умеренному учащению сердцебиения и более глубокому дыханию, насыщающему организм кислородом.

Людям рекомендуют больше ходить, по возможности заниматься танцами или оздоровительным бегом, а также плаваньем, ездой на велосипеде и т.д.

По оценкам исследователей, взрослый человек должен заниматься аэробными упражнениями минимум 150 минут в неделю. Потратить на поддержание своего здоровья два с половиной часа на протяжении семи дней – это небольшая цена за хорошее состояние здоровья.