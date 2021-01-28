 

Дым от лесных пожаров опаснее промышленных выбросов

28.01.2021, 8:26, Новости дня
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Новые результаты исследования влияние природных катаклизмов на состояние экологии Земли опубликовано в научном журнале Nature. В нем большое внимание уделено лесным пожарам.

По мнению ученых, распространяемый дым более влияет на загрязнения атмосферы, чем показывают ранее проведенные компьютерные моделирования. Специалисты утверждают, что лесные пожары могут оказаться более опасными, чем промышленные выбросы окиси углерода.

Так, удалось доказать, что в регионах, где горят крупные лесные массивы, из-за сильной задымленности атмосфера охлаждается, поскольку солнечные лучи не могут свободно попадать на поверхность Земли. Однако, растворяясь в общей массе воздуха, дым значительно повышает концентрацию парниковых газов.



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