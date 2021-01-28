В РФ разрабатывают холодоустойчивые сорта чая

28.01.2021, 8:26, Новости дня

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Как известно, выращивать чай можно только в южных регионах России. Кстати, в Краснодарском крае накоплено уже немало сортов, адаптированных к местному климату. Но российские ученые решили пойти дальше и создать новые сорта растений данного вида, которые можно будет высаживать севернее.

На основе уже имеющихся сортов чая исследователи пытаются создать еще более холодоустойчивые, сообщают представители РАН.

Реализация данного научного проекта продолжается уже около трех лет. За этот период ученым удалось достичь определенных успехов. В частности, они обнаружили в ДНК чая четыре десятка генов, изменив которые, можно превратить ценную сельскохозяйственную культуру в холодоустойчивую.