Новый президент Киргизии официально вступил в должность

28.01.2021, 8:24, Новости дня

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Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность главы государства. Церемония его инаугурации транслируется в прямом эфире на государственном телеканале республики.

Жапаров зачитал текст присяги, после чего в зале Киргизской государственной филармонии ему были вручены штандарт, удостоверение и нагрудный знак президента, передает ТАСС.

Ранее в Киргизии состоялись досрочные выборы президента. ЦИК страны после подсчета бюллетеней с 98,02% избирательных участков сообщил, что на выборах побеждает Садыр Жапаров, он набирает 79,20% голосов.

В октябре 2020 года в Бишкеке произошли протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент по итогам выборов. Тогда же президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, врио президента стал Жапаров.