ФСБ раскрыла материалы приговора над гитлеровцами в Киеве в 1946 году

28.01.2021, 8:24, Новости дня

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Федеральная служба безопасности РФ впервые обнародовала документы приговора, вынесенного в 1946 году гитлеровцам, которые были ответственны за геноцид мирного населения на украинской земле в годы Великой Отечественной войны.

В частности, был опубликован приговор, на котором от руки написан вердикт в отношении 12 нацистов. «К смертной казни через повешение», – говорится в документе. Еще трое гитлеровцев получили от 15 до 20 лет каторги, передает РИА «Новости».

В документах отмечалось, что в годы войны группенфюрер СС Пауль Шеер, начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей, организовывал облавы в Киеве, в ходе которых в немецкое рабство попало 142 тыс. киевлян; карательные акции против партизан и мирного населения; насильственное изъятие продуктов и вещей. Шеер руководил массовыми расстрелами в Бабьем Яру, где погибло около 150 тыс. советских граждан, в основном евреев.

Группенфюрер СС Карл Буркхардт – бывший комендант тыла 6-й армии на территории Сталинской (позже Донецкой) и Днепропетровской областей, военный комендант Киева. Был организатором 6 лагерей военнопленных; отвечал за уничтожение мирного населения и насильственную отправку в Германию 25 тыс. женщин и 3 тыс. специалистов горного дела. Еще один бригаденфюрер СС Эккарт Ганс фон Чаммер унд Остен, командир 213-й охранной дивизии, действовавшей в Полтавской области УССР отвечал за пытки и массовые расстрелы мирного населения, организатор лагеря для военнопленных в Кременчуге. Оберштурмбаннфюрер СС, гебитскомиссар (окружной комиссар) Георг Хейниш один из главных организаторов репрессий, был признан виновным в убийстве 5 тыс. советских граждан. По его приказу расстреляли 3 тыс. детей в Мелитополе.

В свою очередь гауптштурмфюрер СС Оскар Валлизер, ортскомендант (местный комендант) Бородянской межрайонной комендатуры Киевской области, обвинялся в организации пыток и массовых расстрелов мирного населения села Бородянки и окрестных сел (более 3 тыс. мирных граждан), сожжении людей заживо в селе Мирча, карательных экспедиций. Зондерфюрер Фриц Беккенгоф – сельскохозяйственный комендант Киевской области организовал конфискацию продовольствия у мирного населения, а также уничтожение сельскохозяйственных машин, грабежи и разбои.

Обер-лейтенант, командир взвода полевой жандармерии Эмиль Фридрих Иогшат лично расстрелял от 10 до 15 групп советских граждан. Лейтенант полевой жандармерии, командир полевой жандармерии 44-й пехотной дивизии Эмиль Кноль вместе со своими подчиненными систематически расстреливал военнопленных и гражданских лиц. Обер-ефрейтор, военнослужащий дивизии СС «Викинг» Ганс Изенман участвовал в расстрелах советских граждан в городах Львове, Бердичеве, Тараша. Обершарфюрер СС Вильгельм Геллерфорт лично пытал и истязал арестованных. Унтер-офицер, командир роты 323-го отдельного охранного батальона Вилли Майер вместе со своим «боевым отрядом» участвовал в расстреле 14 тыс. граждан в городе Сарны.

Также среди подсудимых были обер-ефрейтор, военнослужащий 73-го отдельного батальона 1-й немецкой танковой армии Иоганн Пауль Лауэр (при участи которого было расстреляно 500 человек), обер-ефрейтор Август Шадель и вахмистр полиции, бывший заместитель командира роты полицейского батальона «Остланд» Борис Драхенфельс-Кальювери.

Отмечается, что 28 января председательствующий на процессе полковник юстиции Терентий Сытенко огласил приговор. Трибунал признал вину всех 15 подсудимых «в совершении массовых расстрелов, зверств и насилий над мирными советскими гражданами и военнопленными, разрушений городов и сел, ограблении населения и угоне в рабство», то есть в преступлениях, предусмотренных указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года о мерах наказания для нацистских преступников и их подручных.

Ранее управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, действовавших в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны.