 

Выявлено повышающее риск смерти от COVID-19 в три раза заболевание

28.01.2021, 8:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские ученые обнаружили, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше, чем у людей без психического расстройства, следует из статьи в журнале JAMA Psychiatry.

В ходе анализа специалисты изучили медицинские записи 26540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года, среди которых коронавирусом заразились 7348 человек. Ученые разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории – с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами, сравнив исходы их заболевания с другими больными COVID-19, у которых подобных расстройств не было, передает РИА «Новости».

Так, из более чем семи тысяч заразившихся коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 – аффективными расстройствами, еще 360 – тревожными. При этом 864 пациента с COVID-19 умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза.

Скорректировав результаты с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска, ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше. Вместе с тем связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавируса ученые не обнаружили.

Как отметили авторы исследования, сокращение продолжительности жизни у страдающих шизофренией обычно связывается с другими медицинскими факторами риска. При этом специалисты указали, что в вопросе связи шизофрении и смертности от COVID-19 необходимы дальнейшие исследования.

Ранее бразильские ученые выяснили, что COVID-19 атакует клетки центральной нервной системы, вызывая повреждения в коре головного мозга. По их словам, это может привести к проявлениям шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. При этом специалисты уточняют, что такие изменения замечены у пациентов, переносящих заболевание как с осложнениями, так и в легкой форме.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Новые репрессии против крымских татар 

02.12 / Победительница “Танцев со звездами” рассказала, чем планирует заняться после завершения проекта

16.01 / Голикова рассказала о популярности в мире российских разработок для борьбы с COVID

13.07 / В РФ подтвердили 6,5 тыс. новых случаев коронавируса

14.09 / Американец обстрелял прохожих из автомобиля

27.10 / СБУ не зафиксировала вмешательства России в местные выборы

23.07 / Лукашенко призвал выслать из Беларуси журналистов иностранных СМИ

14.07 / Самолету «Победы» пришлось приземлиться из-за курильщицы

25.11 / Киево-Могилянская академия примет на обучение отчисленных за участие в протестах белорусских студентов

26.08 / Глава белорусского Генштаба пообещал защитить страну от угроз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска