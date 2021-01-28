Валерий Комиссаров собирается возродить «Дом-2» с «золотым» составом ведущих

28.01.2021, 8:14, Разное

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Один из создателей недавно закрывшегося проекта «Дом-2» продюсер Валерий Комиссаров хотел бы вдохновить в него новую жизнь, но с «золотым» составом ведущих. По его мнению, шоу провалилось из-за однообразных лиц, мелькавших в нем.

Сейчас Валерий Комиссаров работает над тем, чтобы выкупить права на проект «Дом-2», поскольку его трансляция на телеканале ТНТ завершилась. Сделать он это хочет, чтобы возродить проект, но без участия «золотого» состава ведущих продюсер полагает, что у него ничего не получится.

Валерий Комиссаров намерен сохранить композицию телестройки, но сам проект он представит в обновленном виде с кардинальными изменениями. В качестве ведущих, если они согласятся, продюсер хотел бы вновь увидеть Ксению Собчак, Ольгу Бузову и Ксению Бородину. Именно они могут стать «мостиком», который свяжет обновленный проект «Дом-2» и аудиторию.

Продюсер не собирается отказываться от новых имен и сейчас ждет решения правообладателей. Но одним из неверных решений, по словам Комиссарова, стало приглашение в проект ничем не отличающихся друг от друга участников.

Источник: teleprogramma.pro