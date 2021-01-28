Мнение: Путин украл у каждого взрослого гражданина России по 400 тысяч рублей!

28.01.2021, 8:08, Разное

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Вот это да! Так меня Путин еще не грабил никогда! Дворцы дворцами, их с собой на тот свет не заберешь! Но где мои 400 000 рублей?! Все, перехожу в оппозицию!

…ть, реально, поздравляю вас товарищи с приходом Джо [кому бесплатного песочка?] Байдена! Грантососики оживились, это сказка какая-то. Итак, со слов помойки Ньюсрук-ком, пишет "Новая газета"!

За два десятка лет правления Владимира Путина потрачены огромные бюджетные средства на помощь дружественным режимам и политические мегапроекты за рубежом. На эту экспансионистскую деятельность ушло 609 миллиардов долларов (почти 46 триллионов рублей), подсчитала "Новая газета".На эти деньги можно было бы построить в стране 15 тысяч новых больниц или положить на накопительный счет каждого взрослого гражданина России по 400 тысяч рублей. Но вместо этого нефтяная рента утекла за рубеж: около 1 триллиона долларов осели в офшорах, а еще 609 млрд власти промотали на внешнеполитические авантюры. Причем они навлекли на страну международные санкции и практически лишили РФ союзников.

Это такая незамутненная клюква для лохов старшего предпенсионного возраста, не говоря про малолетних долгоносиков, которые в логику еще не умеют – что мне даже завидно. Да ладно мне, где-то в аду смахивает слезы гордости товарищ Гебельс!

Во-первых, конечно, клево – что хрен проверишь, можно было и по мильену дописать.

Во-вторых, история с ваучерами очевидно уже забыта – тогда тоже многим раздавали в уме ништяки пачками.

И, конечно, вот эти 400 000 – это такая жаба и намек на халяву. Плюс, разумеется, куда же нам без 15 000 новых больниц! И не важно, что хрен бы знал – каких: деревенских с одной условной палатой или профессиональных кардиоцентров какого-нибудь запредельного уровня для миллиардеров – главное цифра-то какая!

Нет, такое я в один из будущих роликов однозначно утащу, но это все к вопросу – почему я не уважаю тех, кто топит за демократические ценности не приходя в сознание.

Люди – это ваши союзники – как не крути. И пока вы от них не отречетесь и будете рядом с ними, даже заявляя, что вы типа таких не поддерживаете – что-то нам доказывать – ну, вы поняли.

Однако, согласитесь, вам стало приятно, что вы стали богаче на 400 000 тысяч?

Счастья вам.