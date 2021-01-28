 

Куда уходят грузы, или Кто разворачивает составы, следующие в порты Латвии

28.01.2021, 7:40, Разное
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BB.LV  27 января, 2021 

Итоги прошлого года в транзитной отрасли не вселяют оптимизма. Министерство сообщения опубликовало печальные данные за 12 месяцев. Однако падение грузооборота на треть — не самый плохой сценарий, говорят специалисты. Деловой еженедельник «БИЗНЕС Сегодня» попыталась отыскать закономерность и нащупать тенденции на будущее.

Источник: LETA

В общей сложности в портах Латвии за весь 2020 год было перевалено чуть более 44,9 млн. тонн грузов, что на 28% меньше, чем в 2019 году, свидетельствуют данные Минсообщения.

Больше всего в прошлом году наши гавани обслужили сыпучих грузов — 21,2 млн. тонн (-39,3%), в том числе перевалка угля составила 3,4 млн. тонн (-79,6%), зерна и зерновых продуктов — 6,2 млн. тонн (+12,8%), щепы — чуть более 2 млн. тонн (+0,5%), химических грузов — 1,8 млн. тонн (-21,6%).

Наливных грузов перевалено 11,6 млн. тонн (-19,9%). Большую их часть составили нефтепродукты — 10,9 млн. тонн (-20,2%). Объем обслуженных генеральных грузов в прошлом году составил 12,03 млн. тонн (-6,4%), в том числе контейнерных грузов перевалено 4,6 млн. тонн (-4,1%), лесоматериалов — 3,7 млн. тонн (-8,1%), грузов типа Ro-Ro — 3,08 млн. тонн (-9,7%).

По грузообороту лидировал Рижский порт — почти 23,7 млн. тонн, что на 27,7% меньше, чем годом ранее. В Вентспилсском порту перевалено 12,9 млн. тонн грузов (-36,9%), в Лиепайском порту — 6,6 млн. тонн (-10%).

Напомним, что в 2019 году в портах Латвии было перевалено 62,3 млн. тонн грузов. Это было на 5,7% меньше, чем в 2018 году.

Отрицательный склон “железки”

Картина по грузообороту нашей железной дороги выглядит еще печальнее. Перевозки по ней грузов в 2020 году уменьшились на 41,9% по сравнению с 2019 годом и составили всего 24,1 млн. тонн, свидетельствуют данные Минсообщения. В том числе объем международных перевозок составил чуть более 22 млн. тонн (-44,6%), а внутренние перевозки увеличились на 20,8% до 2,06 млн. тонн.

Для сравнения: в 2019 году грузоперевозки по железной дороге уменьшились на 15,8% по сравнению с 2018 годом и равнялся почти 41,5 млн. тонн.

Причины падения

Нельзя отрицать, что ударом по транзитной отрасли стран Балтии стала переориентация грузов восточного происхождения на российский порты. И если это не основная причина, то первая в списке.

Среди глобальных событий и тенденций оказавших влияние на данную сферу деятельности специалисты выделяют еще потепление климата (снижается спрос на энергоресурсы) и коронавирус (замедляется международная торговля). Но отток грузов начался еще задолго до пандемии, а климат повлиял на всех, а не только на Латвию.

Наша экономика, как ни крути, сильно зависит от транспортной сферы. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), логистика и перевозки составляют 9% ВВП страны и обеспечивают работой около 8% населения.

И все-таки остается надежда на то, что РФ не отвернется от Латвии и других стран Балтии. Для этого необходимо совпадения ряда условий, о которых заявил вице-премьер РФ Александр Новак и министр сообщения Латвии Талис Линкайтс.



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