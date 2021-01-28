Россия: суд в Москве оштрафовал РСЕРС за нарушение закона о «СМИ-иноагентах»

28.01.2021, 7:40, Разное

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27 января 2021,

Штаб-квартира Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Праге

В столице РФ мировой судья судебного участка №423 Тверского суда в среду, 27 января, оштрафовал Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) и ее генерального директора на общую сумму в 1 миллион 100 тысяч рублей. Это – одно из первых решений по составленным Роскомнадзором протоколам об административных правонарушениях в отношении СМИ, признанных в этой стране так называемыми «иностранными агентами», пишет Радио Свобода.

Суд не принял во внимание возражения адвокатов медиакорпорации. Руководство РСЕ/РС, расценивающее законодательство об «иностранных агентах» как несправедливое и юридически спорное, рассматривает вопрос о подаче апелляции на сегодняшнее судебное решение. В РСЕ/РС считают, что требования Роскомнадзора ограничивают свободу журналистской деятельности и отчасти являются невыполнимыми технически.

Заявление в Роскомнадзор с информацией о том, что РСЕ/РС не выполняет приказ ведомства, с 30 октября 2020 года существенно ужесточивший правила маркировки контента на всех платформах, в начале ноября 2020 года подал генеральный директор Агентства федеральных новостей Евгений Зубарев.

29 декабря Роскомнадзор провел проверку по этому заявлению, после чего направил в ООО «РСЕ/РС», представляющее интересы медиакорпорации в России, уведомления о составлении сотен административных протоколов по фактам нарушения приказа. Согласно планам ведомства, их составление завершится в начале марта. Общая сумма штрафов может составить сотни миллионов рублей.

Ранее в список СМИ-«иностранных агентов» в РФ были включены, в частности, Российская служба РСЕ/РС (Радио Свобода) и его региональные проекты, телеканал «Настоящее время», а также еще несколько подразделений медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в том числе и Крым.Реалии – проект Украинской службы РСЕ/РС (Радіо Свобода), который информирует жителей оккупированного и впоследствии аннексированного Россией Крымского полуострова.

Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения, в частности, они (как и включенные в список физические лица) обязаны предоставлять регулярные финансовые отчеты о своей деятельности и определенным образом маркировать свои публикации в СМИ.

По мнению российских властей, эти законодательные меры влияют на административные и технические параметры работы редакций, но не ограничивают свободу творчества журналистов. Руководство медиакорпорации РСЕ/РС оценивает действия российских властей в связи с законодательством о СМИ-«иностранных агентах» как «опасные усилия, направленные на преследование журналистов, и шаги к тому, чтобы граждане РФ получали только одобренную Кремлем информацию». Законы США гарантируют журналистскую независимость РСЕ/РС и не допускают политического и цензурного вмешательства в редакционную политику.

Российское законодательство о некоммерческих организациях и СМИ – «иностранных агентах» неоднократно подвергалось критике правительств западных стран и международных правозащитных организаций. Российские представители многократно утверждали, что «закон о СМИ – иностранных агентах» является «зеркальной реакцией» на требования американского законодательства о регистрации российского телеканала RT в качестве «иностранного агента». Однако RT осуществляет круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории США, в то время как доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ в РФ значительно ограничен.

Популярность Радио Свобода в РФ неуклонно растет. Сайты Российской службы РСE/РС в 2020 году регистрируют около 12 миллионов посещений в месяц (а сайты проекта Украинской службы РСЕ/РС (Радіо Свобода) Крым.Реалии – около 2,5 миллионов посещений в месяц).