 

FAW намерена привезти в Россию кроссовер Bestune T77

28.01.2021, 7:32, Новости дня
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Китайская компания FAW объявила о намерении выпустить на российском рынке обновленный кроссовер FAW Bestune T77.

Следует отметить, что одноименная модель ранее появилась в Китае, однако теперь приобрести паркетник станет возможным и на российском рынке. В Сети уже появились снимки кроссовера. На данный момент указано, что в Китае модель продается с 1,2-литровым бензиновым агрегатом на 143 л.с. мощности, а также с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 169 л.с.

Кроме того, клиенты могут выбрать модель с механической или автоматической трансмиссией. Во всех модификациях паркетник получит передний привод. В свою очередь, данный экземпляр продается с продвинутым мультимедийным комплексом и новой приборной панелью. Пока остальные технические параметры остаются засекреченными.



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