 

Nissan начнет продажи нового Pathfinder в России

28.01.2021, 7:32, Новости дня
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Японская компания Nissan приступила к тестовым испытаниям модернизированного кроссовера Nissan Pathfinder.

В частности, заезды осуществляются в Москве, что свидетельствует о приближении даты выхода на отечественный рынок. В свою очередь, пока речи о локализации сборки Pathfinder не ведется, тогда как внедорожник будет поставляться из Японии. В компании не называют точные сроки начала продаж, однако эксперты уверены в том, что это состоится в ближайшее время.

Известно, что в базовой комплектации предусмотрели 2-литровый бензиновый мотор и вариатор. Кроме того, новый экземпляр имеет 3,5-литровый бензиновый двигатель с автоматической трансмиссией. Эксперты не исключают, что в дальнейшем для российского рынка предложат гибридную модификацию кроссовера Pathfinder.



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