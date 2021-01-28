В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян

28.01.2021, 7:30, Новости дня

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Европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды евро из-за санкций ЕС против России, в то время как размеры замороженных активов и денежных средств попавших в черный список россиян стартуют от нескольких сотен евро, сообщило бундестагу министерство экономики и энергетики Германии.

Как следует из протокола пленарного заседания бундестага от 13 января 2021 года, в министерстве экономики и энергетики ФРГ располагают следующими цифрами, которые касаются активов и денежных средств россиян и российских компаний, попавших под вступившие в силу 17 марта 2014 года ограничения со стороны Евросоюза: в 2018 году Германия занесла в санкционную базу данных свыше 485 тыс. евро, Ирландия – 24 тыс. евро, Италия – почти 94 тыс. евро, Нидерланды – 806 евро, Кипр – более 3 млн евро, передает РИА «Новости».

В 2019 году размер замороженных активов и средств в ФРГ составил почти 337 тысяч евро, в Ирландии – почти 77 тыс. евро, в Италии – 148 тыс. евро, в Нидерландах – 819 евро. В 2020 году Германия занесла в базу данных сведения о 341 тыс. евро замороженных счетов и активов, Нидерланды – 761 евро.

Итого за шесть лет (с 2014 года) Германия «заморозила» активы и денежные средства россиян и российских компаний, попавших под санкции ЕС, на сумму порядка 1,8 млн евро. На этом фоне, по данным немецкого правительства, торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году составил 67,7 млрд евро, в 2015 году – 51,5 млрдд, в 2016 году – 48 млрд евро.

Как сообщил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ Антон Фризен, в результате государственных действий эффект от санкций – «плачевный», в то время как ущерб для немецкого бизнеса глобален и уже привел к потере «тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР».

По словам Фризена, «Альтернатива для Германии» выступает за «полную и быструю отмену санкций», это может стать «во времена коронавируса бесплатной программой восстановления экономики» ФРГ.

Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания (ФРГ) Мануэла Швезиг заявила, что 80% жителей региона выступают за хорошие отношения с Россией.