Вирусолог спрогнозировал снятие коронавирусных ограничений в России

28.01.2021, 7:30, Новости дня

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Пандемия коронавируса постепенно подходит к концу, такое мнение высказал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Как отметил ученый, окончательно пандемия завершится, когда 70-80% человечества «проконтактируют» с вирусом, сообщает Ura.Ru.

Немалую роль в окончании пандемии играют прививки, добавил вирусолог. Исчерпывающая информация об эффективности массовой вакцинации от коронавируса, по его словам, появится уже через несколько месяцев. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, могут быть сняты в РФ уже к лету, заключил Ершов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью.

Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения.